Заявление Дональда Трампа "подняло" цены на нефть [ Редактировать ]
Цена нефти марки Brent достигла 30 долларов за баррель.
Об этом сообщает площадка Markets Insider.
По информации, на лондонской бирже цена барреля составляет 30,09 долларов, а Нью-йоркская биржа подняла цену до 27,66 долларов за баррель.
Как известно, президент США Дональд Трамп сделал заявление, о том, что Штаты готовы вмешаться в нефтяную ситуацию "в нужное время".
Отмечается, что причинами обвала мартовской стоимости нефти стала пандемия коронавируса и провал соглашения нефтяного содружества ОПЕК и его партнеров.
Ранее мы сообщали, что цена нефти превысила отметку в 26 долларов за баррель.
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