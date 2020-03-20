Цена нефти марки Brent достигла 30 долларов за баррель.

Об этом сообщает площадка Markets Insider.

По информации, на лондонской бирже цена барреля составляет 30,09 долларов, а Нью-йоркская биржа подняла цену до 27,66 долларов за баррель.

Как известно, президент США Дональд Трамп сделал заявление, о том, что Штаты готовы вмешаться в нефтяную ситуацию "в нужное время".

Отмечается, что причинами обвала мартовской стоимости нефти стала пандемия коронавируса и провал соглашения нефтяного содружества ОПЕК и его партнеров.

Ранее мы сообщали, что цена нефти превысила отметку в 26 долларов за баррель.