В сирийских больницах усилили дезинфекцию для борьбы с коронавирусной инфекцией, Дамаск, Сирия, 19 марта 2020 года/ REUTERS

В охваченной войной Сирии до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на это, в рамках борьбы с пандемией Сирия запретила въезд иностранцам. На карантин закрыты школы, парки, рестораны и государственные учреждения.

Во Всемирной организации здравоохранения к официальным цифрам относятся скептически и предупреждают о том, что коронавирус в Сирии будет очень трудно искоренить.

Сотни тысяч людей живут в лагерях для беженцев и голодают. Военные действия превратили окраины городов в развалины и трущобы. Вместе с тем огромное количество вооруженных группировок несет угрозу для медработников и волонтеров.

Правительство не контролирует огромные территории на востоке, северо-востоке и северо-западе страны. Курды, которые создали свою администрацию на северо-востоке и востоке Сирии, запретили поездки между городами и с понедельника вводят комендантский час.

На западе от Сирии находится Иран, который занимает третье место в мире по числу инфицированных.