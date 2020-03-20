В Сирии до сих пор не зафиксировали ни одного случая коронавируса [ Редактировать ]
В охваченной войной Сирии до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.
Несмотря на это, в рамках борьбы с пандемией Сирия запретила въезд иностранцам. На карантин закрыты школы, парки, рестораны и государственные учреждения.
Во Всемирной организации здравоохранения к официальным цифрам относятся скептически и предупреждают о том, что коронавирус в Сирии будет очень трудно искоренить.
Сотни тысяч людей живут в лагерях для беженцев и голодают. Военные действия превратили окраины городов в развалины и трущобы. Вместе с тем огромное количество вооруженных группировок несет угрозу для медработников и волонтеров.
Правительство не контролирует огромные территории на востоке, северо-востоке и северо-западе страны. Курды, которые создали свою администрацию на северо-востоке и востоке Сирии, запретили поездки между городами и с понедельника вводят комендантский час.
На западе от Сирии находится Иран, который занимает третье место в мире по числу инфицированных.
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