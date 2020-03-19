Число погибших от коронавируса в Иране выросло до 1 284, общее число случаев заражения возросло до 18 407. Такую статистику в четверг, 19 марта, сообщило министерство здравоохранения Исламской Республики, передает Reuters. Иран сейчас занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

"За последние 24 часа было зарегистрировано 149 новых летальных случаев, а число погибших от вируса достигло 1 284 человек. К сожалению, со вчерашнего дня у нас было 1 046 новых случаев заражения", - заявил по государственному телевидению заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раизи.

Распространение вируса несколько ослабило празднование иранского Нового года, который начинается в пятницу, 20 марта. Власти призвали людей оставаться дома и избегать поездок во время праздников.

Правительство распорядилось закрыть школы и университеты, запрещены спортивные, культурные и религиозные собрания.

Тем временем в Испании число жертв эпидемии за сутки возросло на 209 - до 767 человек. Общее количество инфицированных за последние сутки выросло на четверть - до 17 147 человек. Такую статистику сообщило министерство здравоохранения, передает Reuters. Испания занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по количетву выявленных случаев коронавируса.