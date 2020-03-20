Из-за коронавируса безработица угрожает миллионам немцев [ Редактировать ]
При благоприятном стечении обстоятельств число безработных в Германии в 2020 году вырастет на 90 тысяч - до 2,356 млн человек. Если же кризис, вызванный эпидемией коронавируса окажется более серьезным, армия безработных может превысить 3 миллиона человек. Такой прогноз дал немецкий Институт исследования рынка труда IAB, передает Reuters.
Эти прогнозы основаны на предположении, что массовый карантин продлится шесть недель, еще столько же времени займет возвращение к нормальной жизни.
В аналитической статье, опубликованной 20 марта, специалисты IAB утверждают, что в 2020 году экономика Германии сократится на 2%.
Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что власти Германию планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусом 100 млрд евро. Половина этой суммы будет потрачена на закупку защитных костюмов и масок, медицинского оборудования и медикаментов.
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