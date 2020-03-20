При благоприятном стечении обстоятельств число безработных в Германии в 2020 году вырастет на 90 тысяч - до 2,356 млн человек. Если же кризис, вызванный эпидемией коронавируса окажется более серьезным, армия безработных может превысить 3 миллиона человек. Такой прогноз дал немецкий Институт исследования рынка труда IAB, передает Reuters.

Эти прогнозы основаны на предположении, что массовый карантин продлится шесть недель, еще столько же времени займет возвращение к нормальной жизни.

В аналитической статье, опубликованной 20 марта, специалисты IAB утверждают, что в 2020 году экономика Германии сократится на 2%.

Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что власти Германию планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусом 100 млрд евро. Половина этой суммы будет потрачена на закупку защитных костюмов и масок, медицинского оборудования и медикаментов.