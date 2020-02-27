В Германии министр здравоохранения Йенс Спан объявил эпидемию коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

26 февраля в Германии зафиксировали 5 новых случаев заражения.

"Цепь инфекции частично не отслеживается, и это является новым. Большое количество людей контактировало с пациентами, которые у нас были до сих пор, и у которых можно было проследить цепь до происхождения коронавируса в Китае", - сообщил Спан.

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На даный момент в стране зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом. Но, людей предостерегают от ненужной паники.

"Не каждый кашель - это случай коронавируса. Германия хорошо оснащена изоляторами в больницах, если они нужны в большем количестве. Мы действуем быстро и адаптируем нашу реакцию к текущей ситуации", - сказал он.

Напомним, что в Италии украинка заразилась коронавирусом. Девушка чувствовала себя слабой и отправилась в больницу. Ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.

А также США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.