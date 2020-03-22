Студентів-медиків залучать до боротьби з коронавірусом. Допомогти лікарям на місцях протистояти пандемії закликав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, інтерни та старшокурсники денної та заочної форми навчання мають організуватися у своїх університетах та бути готовими виходжувати хворих і тих, хто має підозру на коронавірус.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: