В Киеве произошло лобовое столкновение Chevrolet Aveo и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen/ Espreso.tv

В ночь на 23 марта возле станции метро "Славутич" в Киеве произошло лобовое столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen. В результате аварии погибли двое людей, сообщает Espreso.tv.

ДТП произошло на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади около 03:30.

Причина ДТП устанавливается.

В результате лобового столкновения инкассаторского бусика и легковушки погибли двое людей: 35-летний водитель Chevrolet Aveo и молодая женщина-пассажир. Спасателям пришлось вырезать тела с помощью специнструментов.

45-летний водитель инкассаторского Volkswagen госпитализировано с травмами различной степени тяжести.

Причина ДТП устанавливается.