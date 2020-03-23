В Киеве лоб в лоб столкнулись инкассаторский бусик и легковушка, двое погибших [ Редактировать ]
В ночь на 23 марта возле станции метро "Славутич" в Киеве произошло лобовое столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen. В результате аварии погибли двое людей, сообщает Espreso.tv.
ДТП произошло на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади около 03:30.
Причина ДТП устанавливается.
В результате лобового столкновения инкассаторского бусика и легковушки погибли двое людей: 35-летний водитель Chevrolet Aveo и молодая женщина-пассажир. Спасателям пришлось вырезать тела с помощью специнструментов.
45-летний водитель инкассаторского Volkswagen госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
Причина ДТП устанавливается.
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