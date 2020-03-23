В Австралии закрываются все бары, спортзалы и церкви [ Редактировать ]
В полдень 23 марта в Австралии на карантин закрываются все пабы, рестораны, клубы, спортивные залы, кинотеатры, казино и церкви, сообщает Reuters. Заведения общепита могут предлагать только еду на вынос или доставку на дом.
В воскресенье, 22 марта, премьер-министр Скотт Моррисон обнародовал пакет налоговых стимулов на 66 млрд долларов США, которые помогут австралийцам пережить кризис в случае закрытия бизнеса или потери работы из-за эпидемии коронавируса.
Экстренные меры предусматривают, что каждый пострадавший в течении следующих двух лет сможет получить до 20 000 австралийских долларов из своих пенсионных сбережений. Раньше такое позволялось лишь в случае диагностирования тяжелой неизлечимой болезни или серьезных финансовых проблем.
На данный момент в Австралии работодатели должны вносить на пенсионный счет своих сотрудников не менее 95 от размера их оклада.
На данный момент в Австралии подтверждено почти 1700 случаев коронавирусной инфекции, при этом количество смертей остается рекордно низким - 7.
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