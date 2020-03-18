Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, стало известно, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Как отметил Моррисон, граждане Австралии должны отказаться от всех поездок за границу из-за пандемии коронавируса, которая может продлиться не менее шести месяцев.
"Жизнь в Австралии меняется, так как она меняется по всему миру. Жизнь продолжит меняться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет", - сообщил он.
Режим чрезвычайной ситуации дает правительству полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это необходимо для сдерживания распространения вируса.
Ранее мы писали, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса.
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