Евровидение на карантине: организаторы придумали новое шоу [ Редактировать ]
Песенный конкурс Евровидение-2020, который был отменен в связи с коронавирусом, будет заменен другим шоу.
Об этом сообщает eurovision.tv.
По информации, организаторы 65 конкурса решили заменить его новым, который будет проходить без соревновательного элемента.
Известно, что альтернативный конкурс будет проведен, чтобы развлечь еврофанов по всему миру во время карантина.
Отмечается, что все победители национальных отборов на Евровидение-2020 смогут выступить в следующем году.
Напомним, ранее оргкомитет песенного конкурса Евровидение-2020 принял решение об отмене шоу из-за пандемии коронавируса.
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