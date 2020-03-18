"Евровидение" отменили [ Редактировать ]
Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" будет отменен из-за пандемии коронавируса. Об официально заявили организаторы на странице Eurovision Song Contest в Twitter.
Ранее организаторы заявляли, что "следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, проводят консультации с большим количеством людей, поскольку нужно принять во внимание огромное количество факторов".
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020
Напомним, что "Евровидение-2020" должно было состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
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