Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" будет отменен из-за пандемии коронавируса. Об официально заявили организаторы на странице Eurovision Song Contest в Twitter.

Ранее организаторы заявляли, что "следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, проводят консультации с большим количеством людей, поскольку нужно принять во внимание огромное количество факторов".

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF