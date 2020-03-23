Медики обнародовали причины смертности от коронавируса [ Редактировать ]
Китайские ученые провели исследования по обнаружении факторов риска у пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает портал The Lancet.
По их словам, был проанализирован 191 случай заболевания людей в Ухане: 137 из которых выздоровели и 54 - скончались.
"Пожилой возраст, признаки сепсиса, дополнительные заболевания, такие как высокое кровяное давление или диабет, были важными факторами смерти этих пациентов, – заявил соавтор исследования Чжибо Лю. – Аномальное свертывание крови также часто являлось причиной летального исхода",- говорится в статье.
В результате исследования ученые пришли к таким заключениям:
- 48% пациентов имели сопутствующую патологию.
- 30% страдали гипертонией
- 15% - болели сахарным диабетом
Также, погибшие пациенты в большинстве страдали дыхательной недостаточностью и сепсисом.
Ранее мы сообщали, что в эпицентре коронавируса Ухане впервые за сутки ни у кого не обнаружили инфекцию.
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