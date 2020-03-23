Китайские ученые провели исследования по обнаружении факторов риска у пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает портал The Lancet.

По их словам, был проанализирован 191 случай заболевания людей в Ухане: 137 из которых выздоровели и 54 - скончались.

"Пожилой возраст, признаки сепсиса, дополнительные заболевания, такие как высокое кровяное давление или диабет, были важными факторами смерти этих пациентов, – заявил соавтор исследования Чжибо Лю. – Аномальное свертывание крови также часто являлось причиной летального исхода",- говорится в статье.

В результате исследования ученые пришли к таким заключениям:

48% пациентов имели сопутствующую патологию.

30% страдали гипертонией

15% - болели сахарным диабетом

Также, погибшие пациенты в большинстве страдали дыхательной недостаточностью и сепсисом.

Ранее мы сообщали, что в эпицентре коронавируса Ухане впервые за сутки ни у кого не обнаружили инфекцию.