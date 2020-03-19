В КНР за минувшие сутки впервые не выявили ни одного случая локальной передачи коронавируса COVID-19. В Китае коронавирус обнаружили у 34 человек, во всех случаях заболели люди, прибывшие из-за рубежа. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В провинции Хубэй и городе Ухань, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, за день не выявили ни одного случая заражения. За день там скончались восемь человек, больше летальных случаев в Китае зафиксировано не было.

С начала эпидемии коронавирус в Китае выявили у 80 928 человек, из них 70 420 человек выздоровели, 3 245 - умерли.

Тем временем мировым лидером по количеству смертей от нового вируса стала Италия, пишет Reuters. За минувшие сутки там скончались 475 жизней. Таким образом, с начала эпидемии уже погибли 2 978 человек. Коронавирус в Италии подтвержден у 35 713 человек.

Мировая статистика выглядит так: коронавирус выявили у 218 815 человек, из них выздоровели 84 114, умерли - 8 810 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.