В понедельник, 23 марта, в Киеве на Центральном вокзале четвертый час проверяют пассажиров, которые прибыли в 15.50 в Киев из Риги. Об этом сообщает источник "Подробностей".

Медики обследуют граждан, проверяют температуру в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Оформление затянулось и пассажиры вынуждены сидеть в поезде.

"Мы уже четвертый час сидим здесь, без каких-либо объяснений, нам измеряли температуру и все. У нас даже воды почти нет уже, потому что мы не рассчитывали на такое, не запасались водой, не могли и предположить что так будет. Сколько это еще продлится - нам точно не говорят, ждем", - сообщил пассажир поезда "Рига-Киев" журналисту "Подробности".

На перроне поезда находятся правоохранители, медики и несколько машин "скорой", а также - встречающие.

Общее количество пассажиров, которые сейчас находятся в поезде - 600 человек.

Ранее из Польши вернулись домой более 600 украинцев. Специальным поездом из Перемышля в Украину возвращаются еще 614 украинских граждан. В общем из Польши были эвакуированы более 2 тысяч украинцев.