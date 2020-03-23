Без воды и еды: пассажиров поезда из Риги четвертый час "держат в заложниках" (эксклюзив) [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в Киеве на Центральном вокзале четвертый час проверяют пассажиров, которые прибыли в 15.50 в Киев из Риги. Об этом сообщает источник "Подробностей".
Медики обследуют граждан, проверяют температуру в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Оформление затянулось и пассажиры вынуждены сидеть в поезде.
"Мы уже четвертый час сидим здесь, без каких-либо объяснений, нам измеряли температуру и все. У нас даже воды почти нет уже, потому что мы не рассчитывали на такое, не запасались водой, не могли и предположить что так будет. Сколько это еще продлится - нам точно не говорят, ждем", - сообщил пассажир поезда "Рига-Киев" журналисту "Подробности".
На перроне поезда находятся правоохранители, медики и несколько машин "скорой", а также - встречающие.
Общее количество пассажиров, которые сейчас находятся в поезде - 600 человек.
Ранее из Польши вернулись домой более 600 украинцев. Специальным поездом из Перемышля в Украину возвращаются еще 614 украинских граждан. В общем из Польши были эвакуированы более 2 тысяч украинцев.
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