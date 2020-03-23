Польская авиакомпания LOT помогает гражданам Украины вернуться домой.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

По его словам, МЗС двух стран договорились о помощи в возвращении в Украину граждан из Бразилии.

"Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они полетели в Киев ",- отметил посол.

Также Дещица добавил, что украинские и польские власти договорились о помощи в перелете украинцам и из других отдаленных точек планеты, таких как: Южная Азия, Латинская Америка и Африка.

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