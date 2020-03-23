Со вторника, 24 марта, во Львове и Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"С 00.00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также пообещали позже сообщить детали.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

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