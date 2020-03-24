В Минздраве рассказали о распространении коронавируса (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, представители Министерства здравоохранения провели брифинг относительно ситуации с распространением в Украине коронавируса.
"Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет", - заявил Ляшко.
Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19.
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