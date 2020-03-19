Новая жертва коронавируса: в Ивано-Франковске умерла женщина [ Редактировать ]
Женщина скончалась от болезни в городской больнице.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МОЗ.
По их словам, пациентка поступила в приемный покой в тяжелом состоянии и до госпитализации занималась самолечением.
"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19".
Как известно, женщине было 56 лет и это уже третья смерть от коронавируса, зарегистрированная в Украине.
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