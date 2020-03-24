У відпустку за власний рахунок. У розпал епідемії коронавірусу українських науковців-мікробіологів Інституту молекулярної біології та генетики НАН України відправили на відпочинок, - про це написала старший науковий співробітник закладу, кандидат біологічних наук Оксана Півень.

За її словами, проблеми навіть з базовим фінансуванням, тому співробітників відрядили у відпустку щонайменше до кінця березня. Йдеться, зокрема, і про співробітників, які розробляють українські тест-систем для виявлення Covid-19. Також Оксана Півень зазначила, що практика відпусток за власний рахунок - це щорічна історія, з якою стикаються науковці.