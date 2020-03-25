В Украине намерены продлить карантин [ Редактировать ]
В Украине планируют продлить карантин. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не секрет. Если будет происходить рост, карантин будет 100% продлен", - отметил Ляшко.
На какой срок продлят карантин, он пока не уточнил. Однако рост количества заболевших не оставляет власти выбора. В СМИ сообщают, что карантин будет продлен минимум до 17 апреля, но официально об этом объявят ближе к 3 апреля.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве. Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
по теме
В Киеве хотят ввести комендантский час
Глава киевской Национальной полиции Андрей Крищенко сделал заявление
Українські військові передали гуманітарну допомогу у Нижнянський психоневрологічний диспансер
Нижнянський психоневрологічний диспансер розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту - періодично тут чути вибухи. 155 пацієнтів потребують особливої уваги, але попри близькість до лінії фронту та протикоронавірусні заходи, про цих людей не забувають
Захисти себе сам: як в домашніх умовах приготувати антисептик
В Україні ажіотаж через відсутність антисептиків, захисних масок та рукавичок. В аптеках їх майже немає, а те що є - коштує чималі гроші. Аби хоч якось уберегтися від коронавірусу, людям доводиться самотужки вигадувати способи захисту
Держава має виплачувати мінімальну заробітну плату всім українцям, які тимчасово втратили роботу через карантин - Сергій Каплін
Про це закликали прем'єр-міністра та президента у Конфедерації профспілок України. Очільник Конфедерації Сергій Каплін також закликав владу переглянути податкову політику в Україні
Украинцев на карантине могут начать контролировать через смартфоны
В Польше жителей на карантине обязали делать регулярные селфи через специальное приложение