В Украине планируют продлить карантин. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не секрет. Если будет происходить рост, карантин будет 100% продлен", - отметил Ляшко.

На какой срок продлят карантин, он пока не уточнил. Однако рост количества заболевших не оставляет власти выбора. В СМИ сообщают, что карантин будет продлен минимум до 17 апреля, но официально об этом объявят ближе к 3 апреля.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве. Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.