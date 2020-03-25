Джошуа и Пулев: названа дата боя [ Редактировать ]
Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) бой против обязательного претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) должен был провести 20 июня, но из-за пандемии коронавируса промоутерам пришлось перенести дату вечера бокса. Об этом сообщает RingPolska.
Джошуа и Пулев подерутся 25 июля. Место проведения боя осталось неизменным - домашний стадион лондонского Тоттенхэма.
Бой Джошуа и Пулева должен был состояться еще в октябре 2017 года, но болгарин незадолго до поединка получил травму. В итоге Джошуа подрался с Карлосом Такамом, которого прошел техническим нокаутом в 10-м раунде.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Кроме того, Александр Усик ранее дал свой прогноз на легендарный реванш Фьюри-Уайлдер.
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