Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) бой против обязательного претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) должен был провести 20 июня, но из-за пандемии коронавируса промоутерам пришлось перенести дату вечера бокса. Об этом сообщает RingPolska.

Джошуа и Пулев подерутся 25 июля. Место проведения боя осталось неизменным - домашний стадион лондонского Тоттенхэма.

Бой Джошуа и Пулева должен был состояться еще в октябре 2017 года, но болгарин незадолго до поединка получил травму. В итоге Джошуа подрался с Карлосом Такамом, которого прошел техническим нокаутом в 10-м раунде.

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