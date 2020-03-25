В Винницкой области подтвердили первый случай заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в Винницкой области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.
По данным центра, по состоянию на 15 часов на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заражение коронавирусом, из них 23 - лабораторно не подтверждены.
"В одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - заявили в лаборатории.
Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на эпидемиолога Степана Томина, коронавирус был подтвержден у жительницы Винницы. Сейчас пациента находится в стабильно удовлетворительном состоянии и имеет невысокую температуру.
Эпидемиолог отказался разглашать конфиденциальные данные пациентки, однако местные СМИ пишут, что зараженной может быть медсестра из роддома.
Напомним, по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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