Украинцы смогут вернуться после закрытия границ 27 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, Кабинет Министров будет придерживаться Конституции Украины, чтобы не допустить нарушения прав наших граждан.

"Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание", - написал он.

Также на заседании правительства, Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, МВД, МИД и профильным вице-премьерам разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу.

"Чтобы ускорить преодоление коронавирусной инфекции, нужно просчитывать все возможные варианты действий. Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья украинцев, которых мы возвращаем из-за границы, особенно из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции", - сообщает Шмыгаль.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.