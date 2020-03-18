Украина получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщает Офис президента.
Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского.
Собеседники также договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории России, в том числе - по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.
Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации в удерживаемых лиц. Он пообещал взять вопрос доступа работников Международного комитета Красного Креста в удерживаемых лиц, согласованное в рамках Нормандской встречи, на личный контроль.
Также во время разговора речь шла о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.
Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам.
Собеседники также договорились, что визит президента МККК в Украине, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
по теме
Создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса подтвердили
По его словам, на последней встрече в Минске участники трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета
С боем и нападением: Сивохо презентовал платформу примирения
В четверг, 12 марта, советник главы СНБО Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения
Телеканал для неконтролируемых территорий - издевательство над жителями Донбасса
С 1 марта начал вещание канал "Дом", передачи которого нельзя посмотреть в Интернете или по спутниковому телевидению
Сколько живет коронавирус на разных поверхностях
Коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем
В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 9 человек
В среду, 18 марта, в Ивано-Франковской области девять человек госпитализировали с подозрением на коронавирус