В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщает Офис президента.

Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского.

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Собеседники также договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории России, в том числе - по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.

Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации в удерживаемых лиц. Он пообещал взять вопрос доступа работников Международного комитета Красного Креста в удерживаемых лиц, согласованное в рамках Нормандской встречи, на личный контроль.

Также во время разговора речь шла о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.

Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам.

Собеседники также договорились, что визит президента МККК в Украине, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.