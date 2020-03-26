Минобразования определило время окончания учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. министра образования Украины Любомиру Мандзий.

По их словам, датой начала летних каникул определили 1 июля.

"Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ожидаем, что карантин завершится 24 апреля. Но мы понимаем, что могут быть разные варианты. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты и найдем способ обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством - это 1 июля",- отметила Мандзий.

Также министр добавила, что работа со школьниками на период карантина будет вестись дистанционно и для учеников также создали видео уроки.

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