Ученые обнаружили новый орган чувств [ Редактировать ]
В Швеции ученые из Karolinska Institutet обнаружили новый орган чувств, который способен обнаруживать болезненные механические повреждения, такие как уколы и удары. Об том пишет rz.com.ua.
Эксперты обнаружили новый орган кожи, клетки которого очень чувствительны к механическим воздействиям.
В ходе эксперимента исследователи заблокировали этот орган и увидели снижение способности чувствовать механическую боль.
"Наше исследование показывает, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных волокнах кожи, но и в этом недавно открытом чувствительном к боли органе. Открытие меняет наше понимание клеточных механизмов физических ощущений, оно чрезвычайно важно для лечения хронической боли", – говорит Патрик Эрнфорс, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института и главный автор исследования.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили предка всех животных.
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