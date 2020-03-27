В Швеции ученые из Karolinska Institutet ​обнаружили новый орган чувств, который способен обнаруживать болезненные механические повреждения, такие как уколы и удары. Об том пишет rz.com.ua.

Эксперты обнаружили новый орган кожи, клетки которого очень чувствительны к механическим воздействиям.

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В ходе эксперимента исследователи заблокировали этот орган и увидели снижение способности чувствовать механическую боль.

"Наше исследование показывает, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных волокнах кожи, но и в этом недавно открытом чувствительном к боли органе. Открытие меняет наше понимание клеточных механизмов физических ощущений, оно чрезвычайно важно для лечения хронической боли", – говорит Патрик Эрнфорс, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института и главный автор исследования.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили предка всех животных.