В Соединенных Штатах начался бум на строительство бункеров.

Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По их словам, американские граждане начали раскупать разные виды защитных укреплений, чтобы обезопасить себя и свою семью от заражения коронавирусом.

Отмечается, что стоимость бункеров колеблется от 39.5 тысяч долларов до 8.35 миллионов долларов.

При этом телефон компании по строительству не смолкает.

Кроме того, коронавирусная инфекция начала очень быстро распространятся по Нью-Йорку и власти призвали граждан выезжать из города и самоизолироваться на 14 дней.

Ранее мы сообщали о том, что власти США выделят 2 триллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса.