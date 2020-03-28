Зеленский утвердил командующего ВСУ: кто им стал [ Редактировать ]
В субботу, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении генерала Руслана Хомчака новым командующим ВСУ.
Об этом сообщается в указе №125/2020.
В тексте говорится о назначении Хомчака на должность.
"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины",- говорится в указе.
Также, Руслан Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.
Напомним, ранее Кабмин назначил нового заместителя Мнцифри. Им стала Людмила Рабчинская.
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Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта.
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