Новые назначения: Кабмин определил заместителя главы Минцифры [ Редактировать ]
Фото: Людмила Рабчинская/ thepage.ua
В Кабинете министров Украины назвали имя нового заместителя министра цифровой информации.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
По информации, замминистра стала Людмила Рабчинская.
"Назначить Рабчинскую Людмилу Сергеевну заместителем министра цифровой трансформации Украины",- сообщается в постановлении.
Напомним, Ирина Венедиктова стала первой женщиной-генпрокурором за все время независимости Украины.
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