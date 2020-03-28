В столице Франции не пройдет Неделя высокой моды и Неделя мужской моды в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации высокой культуры и моды.

По их словам, Парижский фешн-вик, который планировали провести в конце июня 2020 года.

"Федерация активно сотрудничает со своими членами по поводу возможности реализовать альтернативные проекты", - говорится в заявлении.

Также организаторы добавили, что такое решение было принято для обеспечения безопасности домов моды и их сотрудников.

Ранее мы писали о том, что во Франции отменили Каннский кинофестиваль. Организаторы приняли такое решение в связи с распространением коронавируса.