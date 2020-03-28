Мода на карантине: в Париже отменили Неделю высокой и мужской моды [ Редактировать ]
В столице Франции не пройдет Неделя высокой моды и Неделя мужской моды в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации высокой культуры и моды.
По их словам, Парижский фешн-вик, который планировали провести в конце июня 2020 года.
"Федерация активно сотрудничает со своими членами по поводу возможности реализовать альтернативные проекты", - говорится в заявлении.
Также организаторы добавили, что такое решение было принято для обеспечения безопасности домов моды и их сотрудников.
Ранее мы писали о том, что во Франции отменили Каннский кинофестиваль. Организаторы приняли такое решение в связи с распространением коронавируса.
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