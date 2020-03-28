"Страна непуганых идиотов": как киевляне проводят выходные (эксклюзив) [ Редактировать ]
Киевляне массово нарушают все правила карантина, который официально введен по всей территории Украины на общенациональном уровне.
Жители столицы пренебрегают абсолютно всеми просьбами, рекомендациями и даже штрафы за несоблюдение карантинного режима их не пугают. Люди массово вышли гулять и жарить шашлыки в парках города целыми семьями, сообщает журналист "Подробностей".
"Исключением не стал и "Парк Победы", который находится в Дарницком районе столицы. Здесь люди свободно ходят без масок, не соблюдают никакой дистанции, распивают алкогольные напитки, гуляют с детьми, жарят шашлыки прямо в парке", - передает журналист "Подробностей".
Всеми этими действиями люди подвергают большой опасности свою жизнь, свое здоровье и главное - жизни других, социально ответственных людей, которые придерживаются всех правил карантина.
Коренной киевлянин Владислав, которого мы спросили о ситуации с введением карантина и режима чрезвычайной ситуации, прокомментировал: "Страна непуганых идиотов. Видите, что творится! Никто не соблюдает элементарных правил, а потом во всем виновато правительство. Пока беда не придет в семью, они так и будут пренебрегать наверное. У меня в больнице мама работает, знаю обо всем происходящем не понаслышке. Видите, в маске хожу и в перчатках и то, только по необходимости: за продуктами и все".
По статистике Минздрава, Киев и Киевская область лидируют по количеству подтвержденных случаев коронавируса. В частности, по состоянию на утро 28 марта, в Киеве зафиксировали 74 случая, а в области - 41. По всей территории Украины насчитывается уже больше 300 подтвержденных случаев Covid-19.
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