В субботу, 28 марта, Центр общественного здоровья МОЗ зафиксировал уже 311 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению ведомства, за сутки в стране официально зарегистрированы 93 новых заболевших.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирус выявлен во всех 24 областях:

Винницкая область — 16 случаев;:

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 7 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 10 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев — 74 случая;

Киевская область — 41 случай;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Николаевская область — 1 случай;

Одесская область — 6 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (1 летальный);

Сумская область — 5 случаев (1 летальный);

Тернопольская область — 43 случаях (1 летальный);

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 1 случай

Черновицкая область — 47 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 3 случая;

Черниговская область — 1 случай.

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