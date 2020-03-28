Одна смерть и 93 новых случаев: коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине [ Редактировать ]
В субботу, 28 марта, Центр общественного здоровья МОЗ зафиксировал уже 311 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно сообщению ведомства, за сутки в стране официально зарегистрированы 93 новых заболевших.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирус выявлен во всех 24 областях:
- Винницкая область — 16 случаев;:
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 7 случаев;
- Донецкая область — 2 случая;
- Житомирская область — 4 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 10 случаев;
- Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
- м. Киев — 74 случая;
- Киевская область — 41 случай;
- Львовская область — 5 случаев;
- Луганская область — 2 случая;
- Николаевская область — 1 случай;
- Одесская область — 6 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 9 случаев (1 летальный);
- Сумская область — 5 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область — 43 случаях (1 летальный);
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 1 случай
- Черновицкая область — 47 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область — 3 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
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