Лікарі опинилися сьогодні на передовій в боротьбі з коронавірусом. Водночас, воювати з небезпечною інфекцією їм доводиться мало не голими руками. Як цю проблему вирішують в Одесі?

Одеська обласна клінічна лікарня - тут бракує засобів індивідуального захисту для медперсоналу. За словами головного лікаря, хоча держава й виділила на це кошти - через бюрократичні процедури лікарня не встигає закуповувати продукцію.

Юрій Гульченко, головний лікар Одеської обласної клінічної лікарні:

Провести процедуру закупки очень сложно, так как даже если что-то у каких-то компаний появляется на складах, то мы не успеваем за теми, кто приходит и покупает это за наличные деньги.

Тож доводиться розраховувати на підтримку. Допомогу лікарні надала "Опозиційна платформа - За життя". Активісти міської організації закупили респіратори, спеціальні окуляри, медичні халати тощо.

Респираторы: это FFP2, но еще будут FFP3. Тысяча шапочек и 12 тысяч бахил. Перчаток - 10 тысяч.

Опозиціонери наголошують: дефіцит такої продукції відчувають лікарні по всій країні. Водночас, держава не в змозі стримати комерсантів, які продають ці товари по завищеним цінам, тож закликають громадян приєднатися до волонтерського руху.

Наталія Пурдик, активіст партії "Опозиційна платформа - За життя":

Даже те же респираторы, которым "цена вопроса" 15 гривен от производителя, в продаже - 150, 500, 600 грн. - кто как хочет! Сидя дома, - звоните, не надо выходить, но надо что-то делать! Неделя-полторы времени у нас есть еще, потом будет поздно!

А народний депутат Микола Скорик вважає: те, що лікарні не забезпечені сьогодні елементарними засобами захисту - наслідки медичної реформи. За словами політика, треба негайно її скасувати та збільшити як зарплатню медикам, так і фінансування медгалузі у цілому.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я очень благодарен партийцам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Одесской области, которые откликнулись на просьбу руководства больницы и собрали эту помощь. Это только начало, или, вернее, часть работы - потому что такая же работа идет практически по всем районам нашей области. Наши депутаты областного совета работают в тесном контакте с местными лечебными учреждениями. Коронавирус - это страшное зло, я уверен, что вся страна, объединившись, преодолеет это.

До речі, керівник Одеської обласної лікарні пояснив, чому саме його заклад не може стати опорним для хворих на коронавірусну інфекцію (днями це питання викликало дискусії у суспільстві). За словами головного лікаря, ця лікарня - єдиний в регіоні заклад надання високоспеціалізованої допомоги третього рівня. Щоб зробити його опорним - треба перевезти кудись інших тяжко хворих людей, а це, наразі - неможливо.