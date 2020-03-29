Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Теперь госпитализировать будут лишь больных в состоянии средней тяжести и тяжелом. Пациенты с легкими симптомами болезни будут находится на самоизоляциии под наблюдением врачей. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи... Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. То есть госпитализировать в больницы будут больных в средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные будут лечится в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что на сегодняшний день специфического лечения коронавирусной инфекции не существует, проводится симптоматическое лечение. Во всем мире медики до сих пор экспериментируют с различными препаратами. В Украине передовая группа врачей и ученых изучат зарубежный опыт для составления лучшей схемы лечения.