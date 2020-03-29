В Украине за сутки выявили 109 новых зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине выявлено 109 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook. Таким образом в нашей стране зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Из 418 пациентов 9 - скончались и 5 - выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 22 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 6 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Киев - 82 случая;
- Киевская область - 45 случаев;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (2 летальных);
- Сумская область - 6 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай;
- Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область - 46 случаев;
- Черниговская область - 1 случай.
Данные по болезни отсутствуют с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
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