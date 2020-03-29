За последние сутки в Украине выявлено 109 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook. Таким образом в нашей стране зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из 418 пациентов 9 - скончались и 5 - выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 82 случая;

Киевская область - 45 случаев;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (2 летальных);

Сумская область - 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Данные по болезни отсутствуют с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.