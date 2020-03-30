475 випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні. Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я. 10 людей померли, шістьох - виписали з лікарні.

У МОЗ наголосили - якщо за наявності симптомів медзаклад відмовляється проводити тест на COVID-19, то громадяни мають повідомляти на гарячу лінію в області, де вони мешкають.

Номер можна знайти на сайті Мінохорони здоров'я.