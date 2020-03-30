В Україні нарахували вже 475 випадків зараження COVID-19 [ Редактировать ]
475 випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні. Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я. 10 людей померли, шістьох - виписали з лікарні.
У МОЗ наголосили - якщо за наявності симптомів медзаклад відмовляється проводити тест на COVID-19, то громадяни мають повідомляти на гарячу лінію в області, де вони мешкають.
Номер можна знайти на сайті Мінохорони здоров'я.
по теме
На Тернопільщині у півторарічної дитини виявили коронавірус
Недугу малюк підхопив від дядька, який повернувся з Польщі
В Україні зросла кількість заражень коронавіросом: статистика по областям
У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили нові випадки зараження коронавірусом
Лікарі обстежили 20 українців на підозру коронавірусу
Медики радять бути обачними, адже інфекція продовжує розповсюджуватися у світі
В Україні посилюють заходи карантину
Блокпости, температурний скринінг та відмова у в'їзді до міста. Вводити пропускну систему планують й у містах супутниках атомних станцій
На Донбасі запровадили нові карантинні обмеження
В'їзд у зону ООС суворо обмежений - кого насамперед торкнуться зміни?