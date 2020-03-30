В Германии от коронавируса за сутки скончались 66 человек [ Редактировать ]
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии возросло до 57 298, из них 455 человек умерли от этой болезни. Об этом сообщает Институт Роберта Коха (RKI) - федерального агентства по борьбе с заболеваниями, передает Reuters.
Только за минувшие сутки выявили 4 751 новых случаев заражения. За один день болезнь забрала жизни 66 человек. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в южной земле Бавария - 13 989.
Вместе с тем, по данным, которыми оперирует Reuters, в крупнейшей экономике Европы подтверждено 62 095 пациентов с вирусом вирусом COVID-19, 541 человек умер.
По сравнению с другими странами, пострадавшими от пандемии, в Германии низкий уровень смертности среди пациентов с коронавирусом. В первую очередь благодаря массовому тестированию, считает глава Института Роберта Коха Лоттар Вилер.
По его словам, львиную долю заболевших составляют молодые люди, у которых наблюдаются легкие симптомы болезни.
В Германии опасаются, что болезнь начнет распространяться в больницах и домах для престарелых. Тогда смертность резко пойдет вверх.
В Институте Роберта Коха считают, что Германия находится лишь в начале волны, число заражений будет увеличиваться.
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