В Германии, в Северном Рейне-Вестфалии, из тюрем выпустили около тысячи осужденных. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на указ Минюста Германии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято с целью снизить риск инфицирования коронавирусом.

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"Решение местных властей распространяется на заключенных с остаточным тюремным сроком до 18 месяцев и полностью исключает освобождение любых лиц, совершивших преступления на сексуальной почве", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Ранее сообщалось, что в Украине объявили режим ЧС по всей стране. В связи с этим карантин продлили еще на 3 недели.

Читайте также о том, что в Иране из-за коронавируса освободили 85 тысяч заключенных. Также в Польше собираются освободить 20 тысяч заключенных.