Скончался почетный консул Украины в Хорватии [ Редактировать ]
Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Об этом сообщается в Twitter посольства в Хорватии.
О смерти дипломата сообщили 30 марта. В то же время причина смерти не указана.
"Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже его нет... Благодарная и светлая память", - написали в Twitter посольства.
Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs— UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020
Ранее мы писали, что в Хорватии случилось сильнейшее землетрясение.
по теме
Во Львове на спортплощадке нашли труп
На теле мужчины были обнаружены телесные повреждения
Пандемия коронавируса: из Хорватии вернули более 60 украинцев
Завершается подготовка вывоза еще 55-ти граждан Украины
В Киеве токарный станок задушил мужчину
В Киеве на улице Семьи Сосниных, 3 случилась трагедия
За отсутствие масок пока штрафовать не будут - МВД
По его словам, из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу
Коронавирус в Украине: последние новости
Podrobnosti.ua собрали последние сведения о заболевании в Украине