Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Об этом сообщается в Twitter посольства в Хорватии.

О смерти дипломата сообщили 30 марта. В то же время причина смерти не указана.

"Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже его нет... Благодарная и светлая память", - написали в Twitter посольства.

Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020

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