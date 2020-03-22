В воскресенье, 22 марта, в столице Хорватии Загребе произошло два мощных землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города. Об этом сообщает Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

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Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.

Служба скорой помощи Загреба сообщала об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада. По словам медиков, он находится в реанимации в критическом состоянии.

"Землетрясение в Хорватии стало сильнейшим за последние 140 лет", - заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

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