Министерство инфраструктуры Украины 28 марта 2020 года обнародовало информацию об авиакомпании, которой будут возмещены расходы, связанные с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Италии.

Данным перевозчиком, по переговорной процедуре (п.3 ст.35 ЗУ "О публичных закупках"), в очередной раз стала "Авіакомпанія Скайап", а стоимость возмещения - 639 тыс. гривен.

Ранее СкайАп вывозила людей из Китая за бюджетные 4,5 млн гривен. Основанием таких выплат стало несколько решений:

"На виконання рішення РНБО від 13.03.2020, Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, розпоряджень Кабінету Міністів України від 14.03.2020 № 286-р "Про евакуацію громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Італійській Республіці" та від 20.03.2020 № 325-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Італійській Республіці", враховуючи положення статей 3 і 27 Конституції України, якими, зокрема, встановлено, що людина її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, і що захищати життя людини є обов’язком держави, за наявності нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливої економічної та соціальної обставини, що унеможливлює дотримання строків для проведення тендеру, а саме пов’язаної з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також з метою забезпечення евакуації громадян України та членів їх сімей, є наявна необхідність застосування переговорної процедури на закупівлю послуги з нерегулярних авіаційних перевезень за переговорною процедурою відповідно до пункту 3 частини другої статті 35 Закону.України "Про публічні закупівлі".

Итак, разберемся, что же это означает:

Авиакомпании выполняли рейсы по возвращению украинских граждан домой после введения карантина. Так, в период с 15 по 25 марта МАУ перевезла более 17 тысяч пассажиров. Все эвакуационные рейсы авиакомпания выполнила исключительно за свой счет, они организовывались и выполнялись по запросам диппредставительств Украины за рубежом и самих украинских граждан.

Если быть более точными в формулировках, рейсы выполнялись за счет пассажиров, которые на них прибыли, хоть и по себестоимости.

А в это же самое время, как оказалось, была "проведена закупка" за счет бюджетных средств (читай - средств налогоплательщиков) услуг другого перевозчика на организацию эвакуационных рейсов по вывозу украинцев домой. И называется общая сумма - более пяти миллионов гривен.

Причем, закупка была осуществлена, как следует из официального источника, по так называемой переговорной процедуре. Для простых обывателей - что это означает? А то, что переговорная процедура при закупке тех или иных товаров и услуг проводится ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, когда на рынке нет альтернативных предложений или поставщиков. В данном случае закупка услуг по авиационной перевозке граждан была произведена у одного из нескольких присутствующих на рынке авиаперевозчиков. Так может, другие просто отказались участвовать в процедуре закупки? А вот и нет! К другим "закупщик" вообще не обращался. Во всяком случае к МАУ - точно.

Кто определил, кому лететь за копейки, а кому - за "кругленькую" сумму?

Если государственные бюджетные деньги были потрачены на перевозку украинских граждан как оплата услуг авиакомпании, и эти пассажиры прилетели бесплатно либо по льготным ценам, то возникает резонный вопрос: почему им была предоставлена такая привилегия? Почему другие пассажиры других авиакомпаний, которые за свой счет выполняли эвакуационные рейсы, должны были самостоятельно оплачивать свои билеты и нести полную финансовую нагрузку? Кто определил, кому лететь за копейки, а кому - за сумму в твердой валюте? Почему такая дискриминация? Ведь и одни и другие - точно такие же граждане Украины, которые хотели вернуться домой…

Кто обогатился на эвакуации наших граждан?

Если же пассажиры авиакомпании, закупка у которой была проведена "по переговорной процедуре", сами оплатили свой перелет, то возникает вопрос - а за что же тогда заплатило государство в лице профильного министра? Куда эти деньги делись? И тогда это уже не просто риторический вопрос, а совершенно конкретный - к правоохранительным органам. Потому что коррупция в "мирное" время - это коррупция, в условиях чрезвычайной ситуации - это мародерство.