В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина, передает Reuters.

Женщина, чье имя не называется, была помещена в больницу Эйсселанд возле Роттердама полторы недели назад с затрудненным дыханием. Ее тесты дали положительный результат на коронавирус.

И-за почтенного возраста медики не давали прогнозов, но вопреки всему старушка выздоровела и покинула больницу. Сообщается, что она живет сама в собственном доме.

Персонал больницы, где лечилась долгожительница, называют ее выздоровление "лучиком надежды", особенно в свете информации о том, что коронавирус для людей почтенного возраста является практически приговором.

На данный момент коронавирусная инфекция диагностирована у 12 662 человек, только за последние сутки она выявлена у 852 жителей королевства. За последние сутки болезнь забрала жизни 179 человек, а общее число летальных случаев достигло 1 040. Выздоровело 253 пациента.