Князь Монако вылечился от коронавируса [ Редактировать ]
Князь Монако Альбер II, у которого ранее оказался положительный тест на коронавирус, выздоровел. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Врачи, которые наблюдали за состоянием здоровья князя заявили, что он здоров и предложили прекратить карантин.
19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что заразился коронавирусом. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром.
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