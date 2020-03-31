Князь Монако Альбер II, у которого ранее оказался положительный тест на коронавирус, выздоровел. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Врачи, которые наблюдали за состоянием здоровья князя заявили, что он здоров и предложили прекратить карантин.

19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что заразился коронавирусом. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром.