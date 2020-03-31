Пабы и бары на знаменитой площади Лейдсеплейн в Амстердаме, Нидерланды, 15 марта 2020 года/REUTERS

Несмотря на карантин из-за эпидемии COVID-19, в Нидерландах снова разрешили открыть кофешопы, продающие марихуану, передает Reuters. Правда, открыты они только заказов на вынос.

14 марта всем предприятиям, торгующим каннабисом и гашишем, а также секс-клубам и саунам было приказано закрыться вместе с секс-клубами и саунами.

Ограниченное на торговлю "травкой" пришлось снять из-за расцвета торговли наркотиками на "черном" рынке. Кроме того, вернуть марихуаны в продажу требуют пациенты, имеющие на нее медицинский рецепт.

Несмотря на разрешение продавать травку, покупателям больше не разрешается оставаться в кофешопах для курения.

Большинство таких заведений украсили объявления типа "Мы можем отказать во входе кашляющим или чихающим людям", кроме того, всем покупателям, входящим внутрь, предлагают дезинфицирующее средство для рук.