"Не забудьте вымыть руки": в Нидерландах снова разрешили продавать марихуану [ Редактировать ]
Несмотря на карантин из-за эпидемии COVID-19, в Нидерландах снова разрешили открыть кофешопы, продающие марихуану, передает Reuters. Правда, открыты они только заказов на вынос.
14 марта всем предприятиям, торгующим каннабисом и гашишем, а также секс-клубам и саунам было приказано закрыться вместе с секс-клубами и саунами.
Ограниченное на торговлю "травкой" пришлось снять из-за расцвета торговли наркотиками на "черном" рынке. Кроме того, вернуть марихуаны в продажу требуют пациенты, имеющие на нее медицинский рецепт.
Несмотря на разрешение продавать травку, покупателям больше не разрешается оставаться в кофешопах для курения.
Большинство таких заведений украсили объявления типа "Мы можем отказать во входе кашляющим или чихающим людям", кроме того, всем покупателям, входящим внутрь, предлагают дезинфицирующее средство для рук.
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