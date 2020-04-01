За позитивним сценарієм, лише у США від коронавірусу помруть до 240 тисяч людей. Про це заявили у Білому домі. Нині Сполучені Штати перші за кількістю інфікованих майже 189 тисяч.

Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк - там практично половина від кількості інфікованих в країні. Губернатор штату заявив, що вірус недооцінили. Він сильніший та небезпечніший.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій спорядило до Нью-Йорка 250 карет швидкої допомоги та понад 500 медиків.

Також туди доправлять вантажівки з холодильними камерами, які слугуватимуть тимчасовими моргами. Загалом у штаті Нью-Йорк, коронавірус вже забрав життя понад тисячі людей.