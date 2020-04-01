Автопроизводители Nissan и Subaru свернули производство новых автомобилей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил телеканал NHK.

По их словам, основной причиной остановки заводов стал перебой с поставкой комплектующих для автомобилей, связанный с пандемией коронавируса.

Кроме того, концерн Nissan свернул автопроизводство из-за выявления коронавирусной инфекции у одного из сотрудников.

Также Nissan намерен уволить около 3 тысяч рабочих на предприятиях в Испании.

Ранее автопроизводитель Toyota закрыл четыре завода на территории Европы. Предприятия находятся в Великобритании и Польше.