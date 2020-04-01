Известные японские автоконцерны остановили заводы из-за коронавируса [ Редактировать ]
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Автопроизводители Nissan и Subaru свернули производство новых автомобилей из-за распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил телеканал NHK.
По их словам, основной причиной остановки заводов стал перебой с поставкой комплектующих для автомобилей, связанный с пандемией коронавируса.
Кроме того, концерн Nissan свернул автопроизводство из-за выявления коронавирусной инфекции у одного из сотрудников.
Также Nissan намерен уволить около 3 тысяч рабочих на предприятиях в Испании.
Ранее автопроизводитель Toyota закрыл четыре завода на территории Европы. Предприятия находятся в Великобритании и Польше.
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