В среду, 1 апреля, стало известно, что в Винницкой области всем больным пневмонией и лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, будут делать ПРЛ-тесты. Об этом на брифинге заявил глава Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Владислав Скальский.

Глава Винницкой ОГА сообщил, что для исследования биоматериалов на коронавирус сейчас у Винницкого областного лабораторного центра Минздрава есть 1100 диагностических систем с помощью которых исследуют материалы методом полимеразно-цепной реакции.

"Наша обновленная стратегия исследований по методу ПРЛ направлена на стопроцентные отработки всех, кто болен в области пневмонией, а также всех контактных лиц из выявленных случаев заболевания", - заявил глава ОГА.

Ранее мы писали о том, что в Винницу ограничили въезд.