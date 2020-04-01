В Испании увеличилось число больных коронавирусом [ Редактировать ]
Испания стала третьей страной после Соединенных Штатов и Италии, которая перешагнула отметку в 100 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения Испании.
По состоянию на 1 апреля коронавирус обнаружили у 102 136 человек, из них 7 719 - за последние сутки (рост - на 8%).
С начала пандемии коронавируса умерли 9 053 человека (в том числе за сутки - 864), а 22 647 полностью выздоровели (за сутки - 3388 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 5872 человека.
Большинство инфицированных находятся в Мадриде (29,9 тыс. человек), Каталонии (20,0 тыс.), Кастилии-Ла-Манча (7,0 тыс. человек), Стране Басков и Кастилии-Леон (по 6,8 тыс. человек).
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