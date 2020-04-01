Володимир Зеленський оприлюднив умови повернення українських громадян з-за кордону [ Редактировать ]
Обсервація буде обов'язковою умовою повернення українських громадян з-за кордону, - про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, то держава захищатиме здоров'я мільйонів інших громадян.
Володимир Зеленський, президент України:
Бажаю здоров'я, дорогі українці. Щодня триває наша боротьба з поширенням короновірусу в Україні. До Києва прибув черговий вантаж з Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів і 40 тисяч пар.
Нагадаю, що на місцях окуляри мають бути розподілені саме серед медпрацівників. Окремою доставкою прибули 140 тисяч тестів ПЛР. А також з Женеви доставлено гуманітарний вантаж міжнародного Червоного Хреста.
Усіх громадян я закликаю бути пильними і користуватися лише офіційними джерелами інформації. Не вірте панічним дописам та оголошенням про незрозумілі ліки, які ніби-то убезбечать від усіх хвороб. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити обов'язкові місця обсервації для українців, які повертаються з-закордону. Без цього - повернення їх буде неможливе.
А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, можу сказати: держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо ви не розумієте, що створюєте ризик для оточення, якщо байдуже - то саме держава захищатиме здоров'я громадян. Не умовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями.
Також, Антимонопольний комітет щоденно здійснює моніторинг цін на продукти першої необхідності. Наживатись на українцях у складні часи ми не дозволимо нікому!
Окрім того, йде активна підготовка розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах України.
Але ми не маємо забувати, що окрім боротьби з невидимим ворогом - у нас йде війна на Сході. За минулий тиждень в ООС загинуло 2 бійців, а 8 отримали поранення. Мої співчуття родинам загиблих і побажання найскорішого одужання пораненим. Дякую воїнам за службу.
Також, хочу подякувати нашим медикам. Знаю, що вам зараз не легко. Знаю, що є певні проблеми із забезпеченням. Цілодобово ми намагаємось вирішити ці питання. Хочу сказати, не лише як президент, а як людина - дякую. За те, що ви робите.
Сьогодні відбулося засідання уряду, де було прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане легше. Також, хочу відзначити ініціативу про виплату людям 1000 грн. - громадянам, які мають пенсії менше 5000 грн.
Ми - українці. Ми вистоїмо і відзначимо нашу перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але перемоги необхідно дочекатись. А поки - залишаємось вдома.
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