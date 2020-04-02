В Херсоне нашли первого зараженного коронавирусом [ Редактировать ]
В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя городского совета Игорь Козаков.
Вирус COVID-19 обнаружили у 42-летнего мужчины, который поступил в больницу с пневмонией. Его отправили на обсервацию, а также изолировали врачей, контактировавших с ним. В подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.
Из-за угрозы распространения инфекции власти областного центра в ночь на 3 апреля закроют на его карантин. На въездах и выездах из города установят 5 блокпостов. Жителей просят оставаться дома.
Тем временем председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил в Facebook о трех новых случаях коронавируса, один из которых оказался летальным.
По последним данным, в Украине насчитывается 794 официально подтвержденных случаев коронавируса. 20 человек умерли.
по теме
Херсон закрили на карантин
У Херсоні підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом. Місто закрили на карантин - на в'їздах та виїздах встановили п'ять блокпостів
У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин
Медиків викликала родина зі скаргами на високу температуру - при цьому, люди приховали факт, що повернулися з-за кордону.
Польська поліція запустила "детектори натовпу" для контролю кількості людей на вулицях
У Польщі поліція контролює кількість людей на вулицях за допомогою так званих "детекторів натовпу". Камери спостереження транслюють зображення на монітори, а спеціальна програма рахує, скільки перехожих перебувають поруч
Навчать сидіти на місці: француза відправили до в'язниці за порушення карантину
Житель міста Кале проведе два місяці за ґратами через систематичне порушення режиму. Таких фактів поліція зафіксувала аж вісім лише за п'ять днів
На Філіппінах підліток виготовляє захисні щитки для лікарів
Дизайн щитків знайшов в інтернеті і сам вдосконалив. Його сім'я роздала чотирьом столичним лікарням кілька десятків таких захисних засобів і планують надрукувати ще