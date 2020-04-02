В Запоріжжі волонтери розвозять пенсіонерам продуктові набори

Щоб зайве не ризикувати і не виходити з дому, дедалі більше людей замовляють доставку продуктів і решти необхідних речей. Складніше з цим самотнім літнім людям і тим, хто живе в селах